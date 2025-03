Borsa, i dazi di Trump sulle auto mandano in rosso tutta l'Europa. A Piazza Affari tracollo di Stellantis

Borsa, Europa in rosso dopo gli annunci di Trump sui dazi

Le Borse europee aprono in calo dopo all'annuncio di Donald Trump sui dazi al 25% per le auto. Sui mercati torna il clima negativo in vista dell'impatto delle tariffe statunitensi che partiranno dal 2 aprile. Sotto i riflettori anche l'andamento dell'economica globale, in particolare quella degli Stati Uniti. In flessione Francoforte (-1,16%), Parigi (-0,77%) e Londra (-0,48%).

Piazza Affari in calo con il timore dazi sul settore auto

Parte in calo anche Piazza Affari, con il Ftse Mib che in avvio lascia lo 0,94% e perde quota 39mila punti. A condizionare il mercato i dazi annunciati nella notte da Donald Trump che scatteranno settimana prossima. Tonfo infatti di Stellanti -4,42% e Iveco -2,23%, cali anche per Stmincroelectronics -2% e Mediobanca -1,92%. Mfe-Mediaset che ieri ha lanciato un'offerta sulla tedesca Prosiedensat cala: le azioni di categoria A perdono l'1,8% mentre le B lasciano il 2,28%. Reazione ben più marcata per Prosiebensat che a Francoforte perde il 9,11% a 5,9 euro per azione.

Spread in lieve aumento

Lo Spread tra Btp e Bund tedesco apre in lieve aumento a 111 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,87% sul mercato secondario e quello del Bund al 2,76%.