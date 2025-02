Borse europee positive, nuovo record dell'oro. Milano avanza con le banche, Tenaris sotto pressione dopo i conti

Borsa: Piazza Affari in rialzo, Ftse Mib +0,14%

Piazza Affari apre in rialzo con l’indice Ftse mib che avanza dello 0,14% a quota 38.399. Dopo i primi scambi in cima al listino si porta Campari in rialzo del 2,12%. Continuano i guadagni per Stm che continua a salire dopo ieri (+1%). Tim dopo una partenza positiva ripiega e cede lo 0,3%, sull'ipotesi che Poste (+0,51%) cresca del 10%. In fondo al paniere Tenaris (-3,56%) dopo i conti con un utile in calo ma comunque superiore alle attese (Il risultato è di di 2,07 miliardi in calo del 48%). Tonico il settore bancario con Bper +1,75%, Intesa +0,76%, Mps +0,64%, Mediobanca +0,9%, Banco Bpm +1,05%. In controtendenza Unicredit che dopo un avvio positivo, scende sulla parità. In ordine sparso gli industriali: Leonardo cede lo 0,72%, Pirelli +0,24%, Stellantis +0,33%.

Sul fronte valutario, l'euro rimane sostanzialmente stabile sul dollaro, con un lieve guadagno rispetto alla chiusura di ieri. La divisa europea viene scambiata a 1,0427 dollari (+0,05%). E' in calo, invece, rispetto alla moneta giapponese, a 156,6 yen (-0,80%). Cambio dollaro/yen a 150,17 (-0,86%). Quanto alle obbligazioni, apre stabile lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi rispetto a ieri sera, a 108 punti. Il rendimento del decennale si attesta al 3,6%.

Borse europee in rialzo tranne Londra

Aprono in rialzo le Borse europee, tranne Londra, mentre gli investitori digeriscono una serie di risultati societari e tengono sotto osservazione l'evolversi dei colloqui sul conflitto in Ucraina. Nel frattempo Trump ha dichiarato che un accordo commerciale con la Cina "è possibile". Il Dax di Francoforte viaggia ora a +0,10%. Parigi si attesta a +0,31%. Londra perde lo 0,35%. Milano positiva a +0,14%.

Borsa: l'Asia in rosso con i timori per i dazi di Trump

Borse di Asia e Pacifico in rosso con le e preoccupazioni per le politiche tariffarie del presidente Usa Donald Trump che rimangono alte. Tokyo cede l'1,24% appesantita dal rafforzamento dello yen che pesa in particolare sul settore automotive, e da timori di dazi anche sul comparto dei semiconduttori e farmaceutico. Seul perde lo 0,65% e Sydney l'1,14%. In ordine sparso le Piazze cinesi dopo che Trump ha indicato che un accordo commerciale con Pechino è possibile. Marginale l'indice Composite di Shanghai a -0,02%, mentre Shenzhen sale dello 0,55%.

La Banca centrale cinese (Pboc), dopo il robusto taglio di ben 25 punti base deciso a ottobre, ha lasciato al 3,10% il fixing di febbraio del Loan prime rate (Lpr) a un anno, tra i tassi preferenziali offerti dagli istituti di credito commerciali alla clientela migliore e un riferimento per quelli applicati a tutti gli altri prestiti. La mossa è in linea con le attese. Tra i macro la Germania comunica i prezzi alla produzione e negli Usa sono in agenda le richieste settimanali di sussidi, gli Indici della Fed di Filadelfia, l'indice predittivo e le scorte settimanali greggio secondo l'Eia.

Nuovo record dell'oro

Il prezzo dell'Oro continua a salire e a far segnare nuovi record. Il contratto spot e' a 2.9497 dollari l'oncia in rialzo dello 0,14%. Il contratto con consegna ad aprile e' a 2.962,60 dollari l'oncia, in rialzo dello 0,90%