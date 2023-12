Borse europee miste, Milano piatta. Spread sopra i 175 punti base

Borsa, Piazza Affari apre in parità. Spread sopra i 180 punti base

Mercato azionario cauto in avvio di settimana, in sintonia con le altre borse europee. L'indice Ftse Mib segna -0,07% a 30.382 punti. In Piazza Affari attenzione puntata sulle decisioni delle banche centrali, che condizioneranno l'attività dei prossimi giorni. Nel resto d'Europa, il Dax 30 di Francoforte apre in parità (+0,08%) come il Cac 40 di Parigi (+0,13%). Mentre l'Ftse 100 cala dello 0,38%

Domani al via il Fomc in Usa, con la decisione sui tassi in programma mercoledì, mentre giovedì sarà la volta della Bce. Non sono attese novità, ma si guarderà alle parole dei governatori per capire quale sarà il sentiero di allentamento della stretta monetaria nel prossimo anno.

Sul fronte macro giornata priva di dati di rilievo, mentre domani è in calendario l'inflazione Usa di novembre e nella settimana gli indici Pmi. Sul listino recuperano terreno i bancari, con Bpm +1% in attesa domani del nuovo piano industriale, mentre Monte Paschi sale dello 0,7% e Bper segna +0,6%. Tra le altre blue chip su Leonardo, Pirelli sul +0,5%, Moncler +0,6%. In calo l'energia con Enel -0,3%, Erg giù del 2,3%, Snam e Italgas -0,3%. Giù Diasorin a -1,1%.

Spread

Spread tra Btp e Bund in lieve rialzo in apertura di giornata, a 178 punti, contro i 177 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale rimane stabile al 4,049%, contro il precedente 4,06%.

Prezzi del greggio in crescita nelle contrattazioni sui mercati asiatici, con il future sul Wti che segna +0,63% a 71,68 dollari al barile, mentre il Brent sale dello 0,69% a 76,36 dollari. Venerdì le quotazioni avevano segnato un rialzo di oltre il 2%, dopo la richiesta di Arabia Saudita e Russia ad altri membri dell'Opec+ di unirsi ai tagli di produzione. Prezzi in calo per i contratti future sul gas all'hub Ttf di Amsterdam. La scadenza gennaio ha aperto con un -5,5% a 36,45 euro al megawattora.

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo dopo che l'ottimismo sull'economia americana ha dato impulso a Wall Street alla fine della scorsa settimana. L'indice di riferimento Nikkei 225 è salito dell'1,50% a 32.791,80 punti, mentre l'indice più ampio Topix ha guadagnato l'1,47% a 2.358,55 punti.