Borsa, il risiko delle banche non scalda Milano: Mps sotto il 5%

Borsa, Piazza Affari in calo. Mps crolla dopo la vendita degli asset

Apertura in calo per la Borsa di Milano in linea con l'incertezza delle altre piazze europee in attesa delle minute della Fed. L'Ftse Mib cede lo 0,31% a 29.451 punti. Il titolo di Mps non riesce a fare prezzo all'avvio di Borsa e poi parte in calo (-5%) allineandosi al prezzo del collocamento del Mef (pari a 2,92 euro). L'andamento negativo arriva dopo che il Ministero dell’Economia ha ceduto il 25% del capitale sociale attraverso un “Accelerated Book Building”, incassando 920 milioni di euro. Per il Tesoro la partecipazione scende dal 64,23% al 39,23% circa del capitale. Male anche gli altri bancari con Banco Bpm che cede il 2,14%, Unicredit che perde l'1,78%, Bper l'1,41% e Intesa Sp lo 0,76%. Tra i titoli migliori Nexi (+0,63%), A2a (+0,6%), Hera (+0,49%) e Stm (+0,43%).

Il dollaro continua a perdere terreno sulle scommesse 'dovish' della Fed. La moneta unica passa di mano a 1,0957 dollari (+0,20) e 161,65 yen (-0,42%). In picchiata il cambio dollaro/yen a 147,49 (-0,60%). I trader si aspettano ora che la Federal Reserve manterrà i tassi invariati anche a dicembre e vedono una probabilità del 30% che possa iniziare a ridurre i tassi già a marzo 2024. C'è attesa per gli ultimi verbali del Fomc per avere ulteriori indicazioni. Il dollaro è crollato ai minimi plurimensili rispetto alle altre principali valute, con forti perdite questa settimana nei confronti dello yuan, in seguito all'aumento della valuta cinese da parte della banca centrale. L'indice del dollaro si è indebolito fino a circa 103,2 punti, scivolando ai livelli più bassi dalla fine di agosto.

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre in calo dopo la decisione di Moody's di confermare il rating Baa3 della Repubblica italiana e di alzare l'outlook a stabile da negativo. Il differenziale si è collocato a 172 punti contro i 173 della chiusura di ieri, con il rendimento dei titoli italiani in flessione al 4,295%.