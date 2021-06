Borsa Italiana: al via un ciclo di webinar dedicato ai derivati su UCapital24

Al via un ciclo di Webinar di Borsa Italiana in collaborazione con UCapital24 con l’obiettivo di diffondere la cultura finanziaria e aumentare la consapevolezza degli investitori. Gli incontri vedranno la partecipazione di trader esperti e operatori del settore e si rivolgeranno a un pubblico vasto ed eterogeneo.

Iscrivendosi alla piattaforma UCaptal24 per partecipare ai Webinar sarà possibile accedere a una serie di informazioni e servizi esclusivi. UCapital24 è infatti un vero e proprio ecosistema digitale dove creare il proprio profilo professionale, seguire community tematiche ed entrare in contatto con broker, trader, investitori, manager, consulenti e financial player. UCapital24 funge anche da canale di comunicazione, attraverso cui restare aggiornati in tempo reale sulle notizie finanziarie da tutto il mondo, grazie alla sezione media con tutte le più importanti tv economiche, uno streaming live delle notizie e un tool integrato per la creazione e gestione di webinar e workshop. All’interno della piattaforma l’utente può usufruire anche di innovativi strumenti Fintech, come analisi dei mercati, segnali in tempo reale, trading system, roboadvisor e molto altro, completamente integrati al social network, resi fruibili in oltre 60 lingue e collegati con broker e banche di tutto il mondo.

Oltre a fornire la tecnologia necessaria per realizzare i webinar, UCapital24 ha deciso di rendere ancora più speciale il ciclo di webinar omaggiando gli iscritti di un periodo prova gratis del servizio Premium, in genere fruibile solo sottoscrivendo un abbonamento.

Di seguito il calendario degli appuntamenti in programma: