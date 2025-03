Borsa, Milano tenta il rimbalzo dopo la brutta chiusura di ieri. Leonardo corre sulle voci di riarmo

Borsa, Milano apre positiva: Ftse Mib +0,22%

Apertura positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib avvia gli scambi salendo a 38.311 punti (+0,22%). Nel resto d’Europa, invece, i listini avviano in territorio positivo la seduta odierna di contrattazioni, con Londra unica piazza in controtendenza: l'indice Ftse 100 in avvio cede lo 0,13%.

Bene Parigi, che sale dello 0,55%, così come Francoforte che segna quota +0,46%. Nettamente opposti i dati che arrivano da Oltreoceano: a Wall Street ieri il Dow Jones ha chiuso in calo del 2,08% e il Nasdaq ha perso il 4%. Negativa anche Tokyo, con l'indice Nikkei che ha chiuso le contrattazioni con una flessione dello 0,32%.

A Milano avvio dinamico per Prysmian, che avvia la seduta odierna di scambi con un progresso del 3,45%, attestandosi a 54,52 euro per azione. Bene anche Buzzi, che sale dell'1,74%, seguita da Finecobank (+1,12%). Buona la partenza per il comparto energetico, con A2a in rialzo dello 0,81%, Enel che sale dello 0,78% ed Eni che segna quota +0,56%. Guadagni anche per Leonardo che avanza dello 0,79%.

Sul fronte opposto Tenaris, che lascia sul terreno l'1,31%. Avvio in rosso anche per Stellantis (-1,29%) e Iveco (-0,86%). Arretrano anche Moncler (-1,08%) e Ferrari (-0,91%), seguite da Saipem, in calo dello 0,86%. Segno negativo anche per le banche: Bper avvia con una flessione dello 0,60%, seguita da Mps (-0,44%) e Intesa Sp (-0,41%). Perdite più marcate per Pop Sondrio, che lascia sul parterre l'1%. Unica in controtendenza Unicredit, che sale a quota +0,41%.

Spread in lieve calo in avvio di mercati: il differenziale tra Btp e Bund tedeschi scivola a 106 punti base, rispetto ai 107 punti registrati ieri sera in chiusura. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 3,97%.