Borsa, Piazza Affari apre in rialzo (+0,57%). I semiconduttori trainano l'Asia

Guerra Israele, i mercati navigano a vista. Rally della Borsa di Tokyo

Apertura in progresso per le Borse europee. A Milano, l'indice Ftse Mib avvia gli scambi raggiungendo i 28.564 punti (+0,51%). Livelli analoghi per Francoforte (+0,53%) e Londra (+0,50%), mentre Parigi segna un rialzo dello 0,35%.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre a 193,1 punti, in calo rispetto alla chiusura a 194,6 di ieri e in cauto raffreddamento dopo i rialzi dei giorni scorsi quando il differenziale ha superato quota 200. Il rendimento dei titoli di Stato decennali si attesa al 4,6%.

Oltreoceano la Borsa di Tokyo ha chiuso positiva sulla scia del buon andamento ieri a Wall Street con le azioni dei semiconduttori che hanno sostenuto il mercato. L'indice Nikkei segna +1,75% con 32.494,66, mentre l'indice più ampio Topix ha guadagnato l'1,50% a 2.342,49 punti. Bene anche la Cina. La Borsa di Hong Kong apre la seduta con forti guadagni: l’indice Hang Seng sale del 2,04% nelle prime battute, portandosi a 18.258,26 punti. Le piazze cinesi continentali aprono la seduta con buoni guadagni: l’indice Composite di Shanghai sale dello 0,74%, a 3.101,71 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,48%, a quota 1.915,98.