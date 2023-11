Borsa, Piazza Affari in rialzo. Spread stabile sotto i 175 punti

Apertura in rialzo per le Borse europee, dopo le parole del presidente della Bce Christine Lagarde, secondo cui è troppo presto per cantare vittoria nella lotta contro l'inflazione. Il numero uno dell'Eurotower promette che i tassi resteranno alti fino a quando non sarà necessario senza escludere un inasprimento qualora i prezzi mostrassero un trend persistente al rialzo. Gli investitori sembrano quindi aver digerito il fatto che un taglio dei tassi non è previsto nel breve termine e salutano positivamente l'accordo raggiunto tra Hamas e Israele sulla liberazione degli ostaggi.

La Borsa di Milano apre in rialzo trainata dal settore bancario. L'indice Ftse Mib nei primi scambi guadagna lo 0,33% a 29.249,82 punti. Banco Bpm sale dell'1,37% dopo il miglioramento dei principali rating da parte di Moody's, Banca Monte Paschi di Siena avanza dell'1,06% dopo la cessione da parte del Mef del 25% del capitale sociale, e Bper registra un progresso dell'1,12%. Frena Enel, in calo dello 0,90%, dopo la presentazione del Piano strategico.

Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi apre stabile a 174,4 punti dai 175 punti della chiusura di ieri, dopo che la Commissione europea ha approvato con riserva la manovra di bilancio italiana. Il tasso del decennale si attesta al 4,33%, in lieve aumento rispetto ai 4,31% di ieri