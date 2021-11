Borsa, rally di Intercos al debutto: gli istituzionali comprano a mani basse

Borsa, inizia il rally di Intercos: a Piazza Affari il titolo fa +16,80 e raggiunge quota 14,60 euro ad azione

Sotto i riflettori di piazza Affari Intercos, che è balzata del +16,80% a 14,60 euro nel giorno del debutto sul listino milanese. La società è arrivata in Borsa dopo un collocamento istituzionale a 12,5 euro/azione. In base al prezzo di offerta, il valore totale dell'operazione (inclusivo dell'opzione di Over Allotment) risulta pari a circa 350 milioni di euro.

L'offerta era riservata a investitori qualificati nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 1933, come modificato, e, negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers" come definiti e ai sensi della Rule 144A del Securities Act, o ai sensi di un'altra esenzione dai requisiti di registrazione del Securities Act.

L'offerta ha ricevuto forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, con un'ampia diversificazione geografica, determinando una domanda più volte sovrascritta al prezzo di offerta. Il flottante è pari a circa 26,5% del capitale sociale, senza tener conto dell'eventuale esercizio dell'opzione di Over Allotment. In caso di integrale esercizio, il flottante sarà pari a circa il 29,2% del capitale sociale del gruppo. I proventi netti derivanti dall'aumento di capitale saranno impiegati dalla società per finanziare lo sviluppo e la crescita della propria attività e perseguire iniziative strategiche.

Intercos è uno dei principali operatori business to business a livello globale nella creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici (make-up) e per il trattamento della pelle (skin-care) oltre che per il trattamento dei capelli e del corpo (hair & body), destinati ai principali marchi nazionali e internazionali, ai marchi emergenti, nonché ai retailer attivi nel mercato della cosmesi e, più in generale, del beauty.