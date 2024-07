Borsa, Ue in rialzo con focus sul voto Uk. A Milano ancora bene le banche

Le Borse europee aprono positive. Focus sul voto in Uk

Apertura positiva per le Borse europee, 'orfane' di Wall Street chiusa oggi per festeggiare la giornata dell'indipendenza. Pur a scambi ridotti, gli indici europei salutano con ottimismo il voto in Regno Unito. Le urne saranno aperte fino alle ore 22 locali (23 italiane), circa 47 milioni di cittadini sono chiamati ad esprimere la loro preferenza e la vittoria dei laburisti appare scontata.

Le previsioni dell'Economist prospettano la conquista di 465 seggi su 632. Il partito conservatore del premier Sunak, che nel 2019 ottenne con Boris Johnson 365 deputati, potrebbe scendere a 76, il minimo della sua storia. Focus anche sul secondo turno delle elezioni francesi previste per domenica. In 218 si sono ritirati per favorire chi puo' battere l'estrema destra al ballottaggio. Tuttavia, all'indomani delle intese sulle candidature, Emmanuel Macron gela le speranze di un'alleanza larga tra i centristi e la gauche nel caso in cui il RN non raggiungesse la maggioranza assoluta.

A Piazza Affari l'Ftse Mib avanza dello 0,35% a 33.964,76 punti. Il Dax di Francoforte si attesta a 18.438,45 punti, in progresso dello 0,32%. Bene l'Ftse Londra che guadagna lo 0,4% a 8.202,00 punti mentre il Cac 40 di Parigi a quota 7.675,62 punti registra un rialzo dello 0,57%.

In particolare a Piazza Affari corrono i bancari trainati con Intesa Sanpaolo +0,72%, UniCredit +1,32%, Banco Bpm +1,11%, Bper Banca +2,34%, Mediobanca +0,60%. Banca Mps guadagna l'1,19%, dopo che il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha detto che il governo adotterà nella ricerca di una soluzione per l'istituto la stessa logica utilizzata nell'operazione Ita-Lufthansa. Bene il comparto energetico con Eni +0,19%, Erg +0,25%, Saipem +0,13%, Enel +0,39%. Male Snam che cede lo 0,17%. Tra gli industriali in evidenza Leonardo +1,34%, Prysmian +0,44%, Buzzi +0,11%.

Lo spread apre stabile a 142,8 punti, tasso al 4%

Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi apre stabile a 142,8 punti base, in linea con la chiusura di ieri. Il rendimento si attesta al 4% dal 3,984% della vigilia. Gli Oat francesi partono stabili a 69 punti con il tasso decennale al 3,272%.