Borsa, tutta Europa festeggia la sconfitta di Macron: Parigi vola dopo il voto

Borsa, Parigi in forte rialzo dopo il voto. Bene anche Milano. Cala lo spread tra titoli francesi e tedeschi

Avvio ampiamente positivo per Parigi, con l'indice Cac 40 in rialzo del +2,5% dopo il voto francese. Bene anche il listino milanese: l'Ftse Mib in aumento dell'1,78%. Sulla stessa scia anche Madrid che sale dell'1,7%. In rialzo dell'1,2% Francoforte. Più caute le Borse di Londra e Amsterdam, che salgono rispettivamente dello 0,7% e dello 0,5%.

In particolare, a trainare Piazza Affari c'è il settore bancario: il titolo di Bper Banca infatti parte in rialzo del 4,81%, seguito da quelli di Banca Monte Paschi di Siena al +4,38%, Unicredit al +3,24% e Banco Bpm al +2,93%. Bene anche Tim che apre a +0,76%.

Il voto francese ha confermato le tendenze della vigilia con la affermazione di Rassemblement National di Marine Le Pen, accreditata del 34% circa, e la sinistra del Nuovo Fronte Popolare al 28% mentre la formazione del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, si ferma intorno al 21%: per il momento però Le Pen non avrebbe la maggioranza assoluta dell'Assemblea Nazionale e le prime dichiarazioni sulla volontà di creare un blocco anti-RN nel secondo turno del 7 luglio lasciano aperte le valutazioni sul futuro assetto politico francese.

"Un parlamento bloccato è lontano dall'essere politicamente ideale, ma non è necessariamente il risultato più sfavorevole per il mercato. Per questo motivo, gli spread OAT-Bund potrebbero beneficiarne, ma fatichiamo a vedere un recupero consistente e sostenibile" è il commento di Peter Goves, Head of Developed Market Debt Sovereign Research di MFS IM, all'esito del voto.

Petrolio in rialzo di mezzo punto percentuale: il Brent settembre è scambiato a 85,45 dollari al barile, il Wti agosto a 82 dollari al barile. Gas in rialzo dello 0,4% ad Amsterdam a 34,6 euro al megawattora.

Nel corso della settimana, il fattore politico resterà uno di quelli chiave con le elezioni in Uk (il 4 luglio) che si aggiungeranno all'attesa del secondo turno francese (domenica 7) mentre, sul lato economico, prende il via oggi il forum delle banche centrali di Sintra organizzato dalla Bce con diversi interventi di Christine Lagarde e Jerome Powell. Sul fronte macroeconomico in calendario per domani l'inflazione dell'eurozona di giugno. Venerdì il rapporto mensile Usa sul mercato del lavoro.

Lo spread tra Francia e Germania scende a 73 punti base

Spread tra i titoli di Stato francesi e tedeschi in chiaro calo: dopo il voto al primo turno in Francia, il differenziale in avvio di seduta sui mercati telematici è a 73 punti base contro i 79 della chiusura di venerdì, grazie a una tenuta del prodotto di Parigi e a un rialzo dei rendimenti di quello della Germania. Simile il movimento per lo spread italiano, che ha aperto a 153 'basis point' contro i 157 della chiusura di venerdì, con il tasso del Btp calmo al 4%.