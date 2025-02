Borsa, Europa tonica ritrova lo slancio. Pizza Affari in rialzo trainata dai conti record di Saipem

Borse europee: aprono in rialzo, Francoforte +0,8%

Apertura positiva per le principali Borse europee, con Francoforte in recupero rispetto a ieri: l'indice Dax ritrova slancio e avvia gli scambi con un rialzo dello 0,68%. Bene Parigi che apre a quota +0,56%, poco distante da Londra, che sale dello 0,61%.

Sul fronte asiatico chiusura debole per la Borsa di Tokyo, dove l'indice Nikkei ha archiviato le contrattazioni con una flessione dello 0,20%. Chiusura mista invece per Wall Street, che ieri ha chiuso con il Dow Jones in rialzo dello 0,37% e il Nasdaq in calo dell'1,35%.

Piazza Affari in rialzo grazie alle banche, giù Stellantis

Avvio dinamico a Piazza Affari per i principali titoli del paniere milanese. Tra i finanziari, Generali +0,80%, Intesa +1,28%, Unicredit +1,21%, Mps +0,57%, Mediobanca +1,04%. Tim cede lo 0,37%. Per quanto riguarda i principali energetici, Enel ed Eni sono vicini ai valori della chiusura di ieri. Sotto la lente degli investitori, stamane, Saipem e Stellantis: la prima ha presentato ieri sera i risultati preconsuntivi del quarto trimestre e dell’esercizio 2024 e l'aggiornamento del piano strategico 2025-2028; il gruppo automobilistico della galassia Exor ha presentato i conti stamane, prima dell'apertura dei mercati.

Per il gruppo guidato dall'ad Alessandro Puliti, il 2024 ha chiuso con ricavi pari a 14,549 miliardi di euro (+23% rispetto al 2023), un Ebitda adjusted pari a 1,32 miliardi di euro (+44%) e un utile netto a 306 milioni di euro, con un incremento del 70% rispetto ai 179 mln del 2023. In questo contesto, il titolo è balzato in vetta al listino, con un rialzo del 3,13% attestandosi a 2,34 euro per azione.

Situazione inversa per Stellantis, che ha evidenziato una chiusura 'difficile' dell'anno appena trascorso, con ricavi netti a 156,9 miliardi di euro (-17% rispetto al 2023) e un utile netto di 5,5 miliardi di euro (-70%). L’utile operativo rettificato è stato pari a 8,6 miliardi di euro ed è diminuito del 64% con un margine Aoi del 5,5%. Alla luce di questi risultati, il dividendo scende a 68 centesimi, rispetto agli 1,55 euro dell'esercizio precedente. E il titolo scivola del 3,97% (12,95 euro per azione), guadagnando la maglia nera di Piazza Affari.

Titoli Stato: in calo spread Btp/Bund a 106,9 punti

Apre in calo lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi rispetto alla chiusura di ieri, attestandosi a 106,9 punti. Il rendimento del decennale è al 3,533%.