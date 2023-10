Borse europee in recupero, svetta Piazza Affari. Spread sopra i 200 punti

Borse in rialzo, si allenta la tensione sullo spread

Piazza Affari procede in deciso rialzo, in linea con le altre Borse europee rimbalzando dopo una prima seduta settimanale segnata dalle tensioni per la guerra scoppiata in Israele. L'indice Ftse Mib al giro di boa guadagna l'1,81% a 28.183 punti. Gli occhi degli investitori sono puntati sulle prossime mosse delle banche centrali. L'ottimismo è tornato sui mercati azionari globali dopo i commenti relativamente accomodanti di alcuni funzionari della Federal Reserve e c'è attesa per le riunioni annuali della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) a Marrakesh, in Marocco, dove interverrà il numero uno della Bce, Christine Lagarde.

Sul listino milanese vola Telecom Italia che guadagna il 3,22% rimbalzando sulla scia dell'ipotesi di un nuovo confronto tra Vivendi e il ministero del Tesoro. Avanzano le banche con Mps (+0,33%), Bper Banca (+3,35%), Intesa Sp (+1,70%), Banco Bpm (+2,34%), Unicredit (+2,10%). Bene anche gli industriali con Cnh (+3,44%), Ferrari (+2,93%), Pirelli (+0,97%), Brembo (+3,07%). Tra gli energetici Tenaris lima lo 0,03%, salgono Eni (+0,44%) ed Enel (+1.48%).

Sul mercato obbligazionario si allenta lievemente la tensione anche se lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi resta sopra la soglia psicologica dei 200 punti e si attesta a 204 punti con il tasso al 4,853%. L’euro viaggia stabile sotto quota 1,06 dollari, mantenendosi vicino ai bassi livelli che non si vedevano dal novembre dello scorso anno, dopo che il report sul lavoro Usa ha continuato a indicare un mercato robusto facendo aumentare le scommesse che la Fed potrebbe effettuare un altro rialzo dei tassi e mantenerli elevati per più tempo.

In Europa, i dati economici continuano a indicare prospettive economiche deboli, con gli ultimi Pmi che hanno mostrano un’altra contrazione dell’attività del settore privato nell'Eurozona, in Germania, Francia e Italia. La Bce ha probabilmente concluso il suo ciclo di rialzi dei tassi, anche se la presidente Lagarde ha ribadito che i costi di finanziamento rimarranno elevati finché l’inflazione non scenderà al target del 2% nel medio termine. La moneta unica viene scambiata a 1,05687 dollari (+0,019%) e 157,80 yen (+0,55%). Il dollaro si rafforza sullo yen a 149,04 (+0,36%).

Cresce il prezzo del gas

Il valore dell’indice Igi (Italian Gas Index) per il 10 ottobre è pari a 41,06 euro/MWh, in rialzo rispetto a ieri quando si era attestato a 33,29 euro/MWh. L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

Wall Street apre in cauto rialzo ma pesano tensioni Medio Oriente

Avvio in cauto rialzo per Wall Street. Tra gli investitori prevale la prudenza in seguito all'escalation delle tensioni in Medio Oriente, mentre i rendimenti dei Treasury statunitensi si sono ritirati dopo i commenti relativamente accomodanti dei responsabili politici della Federal Reserve, che hanno contribuito, in parte, ad allentare le preoccupazioni innescate dal conflitto in Israele. Nei primi scambi il Dow Jones guadagna lo 0,25%, il Nasdaq segna un +0,08% e l'S&P 500 registra un progresso dello 0,20%.