Borse europee, incerte in attesa della Bce. Bene Apple, Amazon e Google

Dopo un avvio incerto le Borse europee virano in negativo, nonostante il rally di ieri a Wall Street e in attesa della Bce. Anche i future a Wall Street sono in ribasso. Londra arretra dello 0,48%. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,13%. Francoforte perde lo 0,02% e Parigi dello 0,21%. A New York il Nasdaq, bersagliato dalle vendite nei giorni scorsi, è arrivato a guadagnare oltre il 3% e si è attestato a +2,71%, mentre il Dow Jones è salito dell'1,6% e lo S&P del 2% . Bene i titoli cosiddetti Faang: Apple +3,99%, Amazon +3,77% e Google + 1,55%. C'è attesa sui mercati per il direttivo della Bce, dal quale non dovrebbero emergere decisioni importanti.