Borse, da Prada a Chanel e Luis Vuitton: aumento folle dei prezzi. Ecco perchè

Le borse più iconiche di marchi come Prada, Chanel e Louis Vuitton hanno raggiunto prezzi impossibili

Le borse firmate nel tempo da semplice oggetto di lusso sono diventate un vero investimento, dato che il mercato della rivendita dell'usato è estremamente vivo. Da un'indagine di BoF riportata da Io Donna emerge infatti che il prezzo delle it bag è aumentato esponenzionale tra il 2019, ovvero prima della pandemia di Covid-19, e l'anno in corso.

HSBC conferma che il prezzo medio dei beni di lusso personali in Europa è aumentato del 52% negli ultimi cinque anni e che gli incrementi riguardano soprattutto le borse firmate. Ad esempio, un grande classico oggi rivisitato come la borsa 2.55 di Chanel è passata da 5.800 euro a 11.000 euro (+91%). Prada Galleria è aumentata addirittura da 1.750 euro a 3.700 euro (+111%). Al terzo posto si piazza la Speedy di Luois Vuitton nella versione bauletto 30 con un aumento da 800 euro a 1.600 euro (+100%).

I rincari sarebbero da imputare all'aumento del costo delle materie prime e della manodopera a seguito della pandemia e dell'impennata dell'inflazione. In ogni caso si ritiene che il mercato del lusso sia destinato a contrarsi dato che, afferma HSBC, "prezzi sono stati il principale motore della crescita delle vendite tra il 2021 e il 2023, ma riteniamo che saranno molto più contenuti negli anni a venire".

Non è quindi un caso che invece il mercato del reselling e vintage sia così fiorente. La maggior parte delle persone oggi infatti preferisce acquistare un prodotto usato ma in buone condizioni piuttosto che una borsa nuova a prezzo maggiorato che non solo potrebbe essere di qualità inferiore ma che perderà di valore non appena la si acquista.

Su Instagram ecco un video che ne riassume un po' gli "andamenti" del mercato.