Borse nervose. Girano in positivo. A Milano ok Mediobanca. Spread a 193

Le Borse europee dopo un avvio in negativo sui timori legati al Covid in particolare negli Usa e in America Latina, girano tutte in rialzo con lo Stoxx 600 che guadagna quasi mezzo punto con gli acquisti che scattano su energia , automotive e immobiliare. Bene Parigi (+0,78%). Tra gli altri Francoforte sale dello 0,39% mentre Londra e' piu' cauta (+0,20%) dopo che il pil del Regno Unito e' sceso di oltre il 20% come effetto del lockdown da coronavirus sull'economia.

Milano tra le piu' nervose in avvio, strappa a +1% con il Ftse Mib vicino ai 19mila punti, nonostante i -101 mila occupati nel primo trimestre in Italia. Si conferma la corsa di Atlantia (+4,70%) con la societa' che confida in una rapida conclusione su Aspi. Bene poi, tra i bancari, Mediobanca (+3%).

Tentativo di recupero anche per la galassia Agnelli: FCca segna +2% dopo il -7,7% di ieri complice anche la spada di damocle del possibile avvio di un'istruttoria da parte dell'antitrust Ue relativa alla fusione con Psa, che potrebbe allungare i tempi del deal.

Lo spread tra Btp e Bund si avvicina a 193 punti base. Il petrolio prosegue in calo con il wti a 35,7 dollari al barile. L'euro resta a 1,133 sul dollaro.