Borse, rischio guerra zavorra i listini. Schizzano i prezzi di gas e petrolio

Gas: vola a +12% con timori guerra poi rallenta a 84,6 euro

Gas in forte rialzo con i venti di guerra che spirano tra Russia e Ucraina. Sui mercati ci sono timori per una improvvisa riduzione dei flussi di Gas che arrivano dalla Russia. Ad Amsterdam le quotazioni sono in rialzo dell'8,5% a 83,50 euro al Mwh, dopo aver registrato un aumento del +12% a 88 euro. A Londra il prezzo sale del 4,45% a 185,86 penny per Mmbtu.

Borsa: Milano (-3,7%) scivola ancora con timori su Ucraina

La Borsa di Milano (-3,7%) scivola ancora, in linea con gli altri listini europei con i timori di una guerra in Ucraina. A Piazza Affari pesano le banche e le utility mentre prosegue la corsa del prezzo del petrolio e del gas. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 169 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,90%.

Borsa: cede in avvio su timori guerra, -2,77%; giù banche

Mercato azionario in netto calo in avvio, insieme all'Europa, sui timori per una guerra in Ucraina e per le conseguenze che gia' si vedono sui mercati delle materie prime. L'indice Ftse Mib segna -2,77% a 26.218 punti. Sul listino in grave difficolta' le banche, con Bpm -4,9%, Bper -3,9%, Intesa -4,1%, Unicredit -4,5%. Tiene Eni (-0,2%), con il greggio visto in rialzo. Bene anche i difensivi Snam e Terna, sulla parita'. Tra le altre blue chip Stellantis giu' del 3,8%, Exor -3%, Cnh -3,9%.

Petrolio: prezzo Brent oltre 95 dollari per crisi ucraina

Il prezzo di un barile di petrolio Brent con consegna ad aprile ha superato la barriera di 95 dollari sul mercato dei futures di Londra, scambiato a 95,57 dollari, in aumento dell'1,15% rispetto alla chiusura di venerdi' scorso. Il Wti e' arrivato a 94 dollari, segnando una crescita dello 0,97%. Venerdi' il greggio del Mare del Nord, riferimento in Europa, aveva concluso la giornata sull'International Exchange Futures con un rialzo di 3,10 dollari rispetto al giorno precedente.

L'escalation della tensione dovuta alla possibile incursione militare russa in territorio ucraino ha fatto scattare le quotazioni per i timori di problemi nella fornitura globale di greggio. Gli Stati Uniti non hanno escluso che la Russia, che ha dispiegato piu' di 100.000 soldati al confine con l'Ucraina, lancera' un'invasione questa settimana: questo potrebbe interrompere le forniture di petrolio e portare a sanzioni di ritorsione contro la Russia da parte dell'Occidente. Il petrolio e' aumentato nelle ultime settimane a causa dell'aumento della domanda globale, poiche' le economie di tutto il mondo si stanno riprendendo dalla pandemia di coronavirus. La scorsa settimana, l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) ha stimato che la tensione tra i livelli di domanda e offerta continuera' nel prossimo futuro.