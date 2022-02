Ucraina, dubbi sull'invasione russa: Mosca evoca la provetta di Powell

Ucraina vs Russia, Zelensky agli Usa: “Invasione certa? Dateci le prove"

Mentre cresce la tensione tra Stati Uniti e Russia su una possibile invasione di Kiev da parte di Mosca, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy chiede a Washington prove "certe" sulla probabile escalation militare, annunciata dalla Casa Bianca per mercoledì 16 febbraio.

Ieri Volodymyr Zelensky e il presidente Usa Joe Biden hanno avuto una telefonata di ben 51 minuti, dalle dalle 17.06 alle 17.57 italiane, durante la quale "hanno convenuto sulla necessità di continuare a perseguire la diplomazia e la deterrenza in risposta al rafforzamento militare della Russia ai confini con l'Ucraina”. Nel colloquio hanno discusso di “sicurezza, economia, dei rischi esistenti, delle sanzioni e dell'aggressione russa”. Entrambi si sono detti pronti a rispondere in "in modo rapido e deciso a ogni ulteriore aggressione russa contro l'Ucraina".

Resta però la necessità da parte di Kiev di avere “certezze”. "Comprendiamo tutti i rischi, capiamo che ci sono dei rischi. Se voi, o chiunque altro, avete ulteriori informazioni su un'invasione russa al 100% a partire dal 16 febbraio, vi preghiamo di darci tali informazioni”, ha esortato Zelensky.