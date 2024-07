Borse Ue caute, Milano vira in positivo: sprint di Prysmian, male Generali

Borse Ue caute. Piazza Affari positiva trainata da Prysmian

Le Borse europee proseguono la seduta con cautela, mentre cresce l'attesa per il discorso del presidente della Fed Jerome Powell al Senato Usa (previsto alle 16:00). Il Ftse Mib di Milano (+0,06%) resiste cosi' in territorio positivo trainato da Prysmian (+4,47%) e da un brillante settore industriale.

È in rialzo anche l'Aex di Amsterdam (+0,23%), mentre il Ftse 100 e' poco sotto la parita' (-0,05%). Rimangono invece nettamente in negativo il Dax di Francoforte (-0,41%), l'Ibex di Madrid (-0,73%) e il Cac di Parigi (-0,8%), che sconta l'incertezza della situazione politica francese, dopo la vittoria relativa del Nuovo fronte popolare alle elezioni legislative di domenica. Nella seduta odierna a essere sotto i riflettori e' la politica monetaria. Dall'intervento di Powell davanti alla Commissione bancaria del Senato Usa non si attendono sorprese, ma gli investitori sperano di avere indizi sulle prossime mosse della Fed, in vista dei dati macro che saranno pubblicati nei prossimi giorni. Passando all'azionario, il giudizio positivo degli analisti di Jefferies spinge, come detto, Prysmian, che e' il titolo migliore di Piazza Affari.

In rialzo anche Iveco (+2,97%) e Leonardo (+2,88%) sulle indiscrezioni di stampa per una commessa italiana per i velivoli Eurofighter, prodotti da un consorzio che comprende la societa'. Dopo i guadagni dei giorni precedenti, le prese di beneficio colpiscono Fineco (-1,53%). Deboli anche il resto delle banche, in particolare Unicredit (-0,555%).

Generali (-1,38%) invece e' frenata da un report di Jefferies. Fuori dal paniere principale, giu' Fincantieri (-4,65%) a due giorni dalla scadenza dell'aumento di capitale. Juventus guadagna invece il 2,75% sulla notizia della cessione del calciatore Moise Kean alla Fiorentina per 13 milioni. Sul fronte dei cambi, l'euro e' poco mosso a 1,082 dollari (1,083 al closing precedente). Lo yen scambia con la divisa unica a 174,2 e con il dollaro a 160,9. In calo il gas (-1,4%) a 31,8 euro al MWh. Giu' anche il petrolio con il Wti di agosto che passa di mano a 82 dollari al barile (-0,4%) e il Brent settembre a 85,47 dollari (-0,34%).

Titoli Stato: spread apre poco mosso a 137 punti

Apertura poco mossa per lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Il differenziale si attesta a 137 punti, sui livelli della chiusura di ieri. Il tasso è al 3,904%. Stabile anche la forchetta tra Oat e Bund a 65,5 punti con un rendimento del decennale al 3,18%.