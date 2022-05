Bper Banca batte le attese: nel primo trimestre utile a 112,7 milioni

Bper, Montani (Ceo): "Siamo di fronte a nuove sfide che il gruppo Bper saprà affrontare efficacemente"

Bper, la banca guidata da Piero Luigi Montani, archivia il primo trimestre dell'anno portando a casa un utile oltre le attese a 112,7 milioni. Nel 2021 l'ammontare era stato di 400,3 milioni. Il risultato è però superiore al consensus del mercato che stimava un utile netto di 74 milioni. Sull'utile dell'anno scorso incideva l'avviamento negativo, il cosiddetto badwill, legato all'acquisizione degli sportelli di Ubi nell'ambito dell'opa di Intesa Sanpaolo, al netto delle componenti non ricorrenti, il dato 2021 si attestava a circa 105,5 milioni.

Nei primi tre mesi del 2022, il margine di interesse si attesta a 376,4 milioni (+9,6%), con commissioni nette a 450,6 milioni (+37,3%). Gli oneri operativi sono pari a 558,4 milioni rispetto a 546,5 milioni. Le rettifiche di valore nette per rischio di credito a 113,2 milioni rispetto a 418,8 milioni. Il costo del credito annualizzato si attesta pertanto a 57 punti base, in calo rispetto al dato ordinario registrato nell'esercizio 2021 pari a 67 punti base.

Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri sono pari a 12,2 milioni (-70,2%) e includono 5,0 milioni relativi alle esposizioni fuori bilancio (crediti di firma) verso controparti basate in Russia. Il Cet1 proforma è al 13,64% in aumento dal 13,50% di fine 2021.

Montani: “La redditività è in crescita, saremo più forti con il nuovo Piano”

I risultati del primo trimestre di Bper “hanno evidenziato una redditività in forte crescita”, ha sottolineato l'amministratore delegato di Bper, Piero Luigi Montani, nonostante la guerra in Ucraina. Quadro “ulteriormente aggravato da crescenti pressioni inflazionistiche, che rischiano di impattare pesantemente il tessuto produttivo nazionale e i consumi delle famiglie”, ha rimarcato il Ceo.

“Il miglioramento raggiunto nella qualià del credito nel 2021, ha proseguito Montani, è stato confermato anche nel primo trimestre di quest'anno, in particolare con riferimento al Npe ratio che si è attestato al 4,9% lordo (2,0% netto) invaria to rispetto a fine 2021 e al grado di copertura dei crediti deteriorati pari al 60,6%”.

Quanto al futuro, "l'attuale contesto di mercato, caratterizzato da un'elevata incertezza e crescenti pressioni inflazionistiche, ci pone davanti a nuove sfide, che il gruppo Bper saprà affrontare efficacemente grazie ai progressi compiuti sul fronte della generazione dei ricavi, alla solida posizione patrimoniale e di liquidità e ai significativi miglioramenti raggiunti nell'ambito della qualità del credito” e “tali aspetti saranno inoltre ulteriormente rafforzati con le azioni e le misure previste dal nuovo piano industriale che sarà presentato al mercato nel corso del mese di giugno”.

Bper, Montani: "Attendiamo l'ok della Bce su Carige nei tempi previsti"

Mentre su Carige, Montani durante la conference call con gli analisti, ha specificato che l'operazione "non dovrebbe avere impatti sul capitale di Bper, questo è il nostro obiettivo e non abbiamo motivi per pensare diversamente". "Ulteriori dettagli, ha ribadito più volte il Ceo, arriveranno nell'ambito dell'aumento di capitale". Per quanto riguarda la tempistica dell'acquisizione, "ci auguriamo che l'autorizzazione della Bce arrivi nei tempi previsti, in modo che, quando usciremo con il piano industriale, potremo essere piu' precisi anche in questa direzione".

Bper Banca prevede ricavi 2022 in crescita "nonostante lo scenario incerto”

Guardando al futuro, “pur tenendo conto della forte incertezza che caratterizza lo scenario macro e salvo significativi peggioramenti del quadro geopolitico, sono previsti ricavi in crescita rispetto allo scorso anno grazie al rafforzamento della posizione competitiva”, si legge nella nota di Bper a margine dei conti.

“La componente commissionale dovrebbe beneficiare di un'attività di finanziamento alla clientela prevista in aumento, trascinata anche dagli investimenti previsti dal PNRR. Sul fronte dei costi, continueranno le azioni di efficientamento e razionalizzazione volte a contenere da un lato gli impatti inflattivi e dall'altro i costi per gli investimenti che saranno previsti dal nuovo piano industriale”, conclude la nota.