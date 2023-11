Bruno Scaroni alla guida di Zurich Italia: sarà il successore di Giuliani

Bruno Scaroni prossimo amministratore delegato di Zurich Italia

Cambio al vertice per Zurich Italia: dal 1° gennaio 2024 il posto dell'attuale Country Chief Executive Officer, Giovanni Giuliani, verrà preso da Bruno Scaroni. Per il figlio del presidente dell'Enel si tratta di un ritorno al Gruppo Zurich, dove aveva fatto il suo ingresso nel 2008 e vi era rimasto fino al 2013, quando aveva fatto il suo ingresso in Generali, dove al momento ricopre il ruolo di Group Chief Transformation Officer.

Bruno Scaroni, laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano e titolare di un Mba in Finanza e Management ottenuto presso la Columbia Business School di New York, ha iniziato la sua carriera in Goldman Sachs International nel 2000 come Analista Finanziario nella Divisione Investment Banking, per poi trasferirsi nel 2004 a McKinsey, dove ha ricoperto varie posizioni fino al 2008, anno del suo ingresso in Zurich Financial Services nella divisione Global Life. Nel 2010 è diventato Head of Sales Planning and Development di Zurich Italia.

Dal 2013, Scaroni ha fatto parte di Assicurazioni Generali, assumendo inizialmente il ruolo di Chief Distribution Officer di Generali Italia. Successivamente, nel 2014, è stato nominato Ceo di Europ Assistance Italia. Nel 2017, ha fatto il suo ingresso nel Group Head Office di Generali come Group Strategy & Business Accelerator Director, sovrintendendo alle funzioni di Group Strategy e Business Accelerator, Group Business Development & Partnerships, nonché Generali Vitality e Group Bancassurance. Infine, nel 2021, è stato nominato Group Chief Transformation Officer, una posizione che comprende le funzioni di Group Strategy & Business Transformation, Group Business Development & Innovation, Group Operations & Processes, Group Data & Digital e Group Security.