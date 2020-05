Btp Italia batte il target sul retail. Il debito pubblico non fa paura

Nessun timore per il debito pubblico italiano. Almeno da qui a cinque anni, ovvero la durata del nuova edizione del Btp Italia. Nella prima giornata di collocamento della sedicesima edizione del nuovo titolo del Tesoro, destinato quest’anno a finanziare i provvedimenti per fronteggiare l'emergenza Coronavirus (incluso il dereto legge Rilancio e sostenere la sanità, la tutela dell'occupazione e gli interventi per le imprese), la domanda dei risparmiatori italiani ha raggiunto i tre miliardi di euro a poco più di due ore dalla conclusione della prima giornata di collocamento.

Il risultato è rilevante perché ha già nella sola prima giornata la domanda ha superato l'intero importo allocato presso il retail in occasione della emissione precedente (quella dell'ottobre 2019) che fu pari a 2,987 miliardi. Ci sono ancora due giorni per la finestra dedicata agli investitori retail, dopodiché giovedi' 21 l'emissione si chiuderà con la giornata riservata invece agli investitori istituzionali.

L'emissione ha fissato il tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito fissato all'1,40%. Il tasso definitivo sarà invece stabilito con successiva comunicazione all'apertura della quarta giornata di emissione, nella mattinata di giovedì e potrà essere confermato o rivisto al rialzo rispetto a quello oggi comunicato.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha spiegato che il titolo, con godimento 26 maggio 2020 e scadenza 26 maggio 2025, è un Btp indicizzato al tasso di inflazione italiana (Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con cedole corrisposte ogni 6 mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell'inflazione dello stesso semestre. Per coloro che sottoscriveranno il titolo in questa fase e lo deterranno fino a scadenza, quindi per l'intera durata dei 5 anni, è previsto un premio fedeltà doppio rispetto alle precedenti emissioni, pari all' 8xmille del capitale investito.

"Siamo particolarmente soddisfatti per il boom di ordini per il Btp Italia, hanno dichiarato i portavoce del Movimento 5 Stelle in Commissione Finanze alla Camera, aggiungendo che "la sedicesima emissione del Btp Italia è interamente destinata a finanziare gli interventi economici di maggioranza e Governo per rilanciare il Paese. Siamo di fronte a une delle più grandi collocazioni di Btp Italia, ringraziamo tutti gli italiani che hanno deciso di sostenere la nostra nazione in questo momento di grande difficoltà".