Btp Italia, l'inflazione mangia i risparmi: via l'emissione contro il carovita

Btp Italia, via libera alla nuova emissione dal 6 marzo: tutto quello che c'è da sapere

È in arrivo una nuova emissione del Btp Italia, il titolo offerto dal Tesoro e riservato alla clientela retail che offre un rendimento legato all'inflazione. Il nuovo giro di vite, dopo il record di ordini di novembre, avverrà da lunedì 6 a giovedì 9 marzo 2023. L’annuncio è arrivato poco meno di 24 ore fa dal ministero dell’Economia e delle Finanze. La caratteristiche del nuovo Btp Italia saranno in linea con le emissioni precedenti: avrà una durata di 5 anni, è previsto un premio fedeltà pari all’8 per mille per tutti coloro che acquistano il titolo all’emissione e lo detengono fino a scadenza, ovvero il 14 marzo 2028.