Btp Italia al via, è boom di ordini: ecco quanto vale e a chi conviene

Btp Italia al via, partono le prenotazioni del nuovo titolo offerto dal Tesoro per fronteggiare l'inflazione

Via libera alle prenotazioni del nuovo BTP Italia, il titolo offerto dal Tesoro e riservato alla clientela retail che offre un rendimento legato all'inflazione. Le prenotazioni, come previsto dal calendario stilato dal Tesoro, si chiuderanno mercoledì 16 novembre (salvo indicazioni anticipate) mentre giovedì 17 novembre il titolo sarà offerto agli investitori istituzionali. La partenza della sottoscrizione di oggi, per ora, si può dire in salita: a poche ore dall'inizio del collocamento, il Btp Italia ha già raggiunto la quota di un miliardo di euro. E al momento sono stati sottoscritti oltre 30 mila contratti.

Btp Italia, tutte le caratteristiche del nuovo titolo del Tesoro

Vediamo ora nel dettaglio le caratteristiche del Btp Italia, il titolo offerto dal Tesoro per fronteggiare il caro prezzi: innanzitutto è rivolto a tutti i clienti retail. Ha una durata di sei anni, con scadenza 22 novembre 2028, un po' meno degli otto anni della serie precedente offerta a giugno. Il tasso minimo garantito è pari all'1,6%, stabile rispetto all'emissione di giugno, ma il rendimento è indicizzato all'inflazione e questa caratteristica lo rende particolarmente appetibile ai risparmiatori che, a causa del caro vita e dell'andamento volatile dei mercati, mantengono molta liquidità parcheggiata e si sono buttati soprattutto sui conti di deposito. In più, per coloro che sottoscriveranno il titolo in questa fase e lo deterranno fino a scadenza (22 novembre 2028), è previsto un premio fedeltà pari allo 0,8% del capitale investito.

Btp Italia, a chi conviene il nuovo titolo del Tesoro