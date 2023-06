Btp, i cittadini credono nell'Italia: in due giorni raccolti oltre 10 miliardi

Btp Valore: terza giornata, ordini totali per 11 miliardi

Prosegue per il terzo giorno l'emissione del nuovo Btp Valore a 4 anni, dedicato esclusivamente al pubblico retail, che questa settimana ha già raccolto nuovi ordini per quasi 500 milioni. Considerando che nei primi due giorni gli ordini sono arrivati a 10,63 miliardi di euro, il totale al momento supera gli 11 miliardi. L'offerta si concluderà venerdì, salvo chiusura anticipata.

"Gli Italiani credono nell'Italia, nel governo e nel futuro, avanti così!". Ad affermarlo in una nota è la Lega dopo la chiusura del secondo giorno di sottoscrizioni di Btp Valore e che fa registrare numeri significativi.

Titoli di Stato, boom di richieste: è l’importo più alto mai registrato in soli due giorni

Il Btp valore ha chiuso il secondo giorno di sottoscrizioni con un totale di 5.195.245.000 euro, l'importo più alto mai registrato nella seconda giornata delle emissioni per risparmiatori individuali. Sommati ai dati del primo giorno, complessivamente sono stati raccolti 10.627.291.000 euro, anche in questo caso l'importo più alto mai registrato nelle prime due giornate delle emissioni risparmiatori.

Il numero di contratti sottoscritti nel secondo giorno di sottoscrizioni si attesta a 185.820 (taglio medio di 27.958 euro). Nelle prime due giornate il numero di contratti sottoscritti si attesta a 370.966 con un taglio medio di 28.648 euro. Al momento il Btp Valore è la seconda emissione più elevata di sempre, sia per contratti che per importo raccolto rispetto al totale finale degli altri titoli solo per risparmiatori. È sotto soltanto al BTP Italia di maggio 2020 che, nel corso della prima fase (durata 3 giorni), aveva raccolto quasi 14 miliardi con 383.966 contratti.