Btp Valore 2023, al via la sottoscrizione per le famiglie. Cosa sapere

Btp Valore 2023, al via l'emissione dal 5 al 9 giugno

Parte oggi la sottoscrizione dei primi Btp Valore, che si aggiungono alla gamma dei Titoli di Stato. Acquistabili dal 5 al 9 giugno, questi Btp sono rivolti esclusivamente al mercato retail, ovvero ai risparmiatori e agli investitori al dettaglio. In vista del lancio, ecco una guida per conoscere meglio i Btp Valore: rendimento, tassi, cedole, caratteristiche e come acquistarli.

Cosa sono i Btp Valore 2023

I Btp Valore sono Buoni del Tesoro Poliennali, ossia Titoli di Stato a medio-lungo termine, annunciati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) l’8 maggio scorso. Acquistabili dai risparmiatori individuali e affini - quindi rivolti solo al mercato retail - i Btp Valore saranno emessi da lunedì 5 a venerdì 9 giugno, e avranno una durata di quattro anni. Con essi il Governo punta a far crescere il peso dei piccoli risparmiatori, come le famiglie, nel panorama dei detentori del nostro debito pubblico.