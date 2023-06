Come "fare" soldi con ChatGPT, tra fake news e mezze verità

ChatGPT, i consigli degli influencer per fare soldi, tra fake news e mezze verità

Fino ad ora ci si era abituati ai tanti guru, ora influencer, che postavano video, foto o testi in cui spiegavano ai comuni mortali come fare denaro comodamente seduti sul dicevano e con davanti solo un computer. Le possibilità erano diverse ma , tutte, secondo i proponenti, ricche di soddisfazioni economiche a costo e rischio zero. E i suggerimenti spaziavano e spaziano tuttora dall’investimento in criptovalute fino al prepararsi in autonomia una pagina web dove commercializzare qualsiasi tipo di prodotto. Adesso però il nuovo che avanza è rappresentato da quelli che si sono buttati su ChatGPt e sorretti dalla’IA confermano e consigliano come fare soldi “ a man bassa” gestendo bene la forza della nuova intelligenza. Guadagno facile, sicuro e rapido. Uno di questi influencer, da oltre mezzo milione di follower, ha buttato in rete video di consigli, apparentemente semplici e anche banali, per guadagnare.

ChatGPT, cresciuti in modo esponziale i vdeo che spiegano come guadagnare con l'IA

E siccome l’appetito (di followers) viene mangiando i video di altri colleghi sono cresciuti in maniera esponenziale: come diventare milionario con ChatGPT, come guadagnare con ChatGPT partendo da zero euro, come vincere 30000 euro con ChatGPT. Insomma prima ancora dei fondatori dell’IA o dello stesso Sam Altman, creatore proprio di ChatGPT, questi “scienziati della rete” sembrerebbero aver capito come fare bingo. Ma è proprio tutto vero o le fake news si alimentano più velocemente della stessa IA? Ebbene sentendo alcuni analisti esperti anche in tecnologie digitali la verità viene a galla. Innanzitutto si parte da un punto semplice ma molto fermo: se qualcuno avesse davvero scoperto il modo di fare soldi senza fatica solo chiedendolo a ChatGPT sarebbe davvero molto curioso che condividesse con tutti la sua fantastica fonte di guadagno.

ChatGPT, i limiti del programma nel consigliare investimenti e pratiche finanziarie

Quando si parla di investimenti ChatGPT ha dei limiti evidenti che un esperto avverte in un attimo. A domande su come fare investimenti con quantità differenti di danaro il programma risponde genericamente e molto peggio di un buon analista finanziario o funzionario di banca addetto agli investimenti dei clienti. Le risposte sono generiche come investimenti ultra sicuri nei titoli di stato o peggio il programma conferma di non poter fornire consulenze su questi argomenti. Ed allora come si puo’ fare a guadagnare con ChatGPT seguendo i consigli degli infuencers? La risposta degli esperti è unanime: non si puo’. ChatGPT non puo’ consigliare un titolo particolare in Borsa e nemmeno indicare i numeri della Lotteria nazionale. Certo questo Influencer non truffano ma certamente giocano sulla credulità di molti. Per contro ChatGPT se non puo’ far guadagnare immediatamente puo’ invece aiutare nella vita di ogni giorno, professionisti, imprenditori, giornalisti, avvocati e medici rendendo loro la vita più facile nella ricerca di informazioni, di ricerche di mercato, di business plan. Ma, al momento e fortunatamente, la mente umana è ancora il requisito principe per far si che un’idea brillante diventi un prodotto imprenditoriale redditizio e di successo.

ChatGPT, il guadagno degli influencers sta nei followers

Ma allora perché questi nuovi guru si lanciano nel consigliare “cose” che probabilmente non succederanno mai? Dove è il guadagno visto che, loro si, lavorano dal divano? La risposta è semplice, il loro reddito non nasce dalle strategie che si inventano (ci guadagnerebbero loro se fossero davvero efficaci) ma dal numero di visualizzazioni che ottengono e dal numero di followers che acchiappano. Spesso fanno solo da tramite per mandare gli interessati su siti a pagamento che danno consigli più specifici. Da questi possono prendere piccole commissioni per ogni nuovo ingresso. Alla fine magari i suggerimenti, normalmente ovvi, possono aiutare a snellire il lavoro ma non certo a dare i guadagni immediati promessi. Ma la mente dei “tastieristi” del web è instancabile ed allora oltre a consigli su come fare cash rapidamente ecco i consigli per utilizzare piattaforme di freelance e far lavorare ChatGPT. Solo schiacciando un via si potrebbe tradurre un testo, scrivere un articolo, scrivere un libro o la sceneggiatura di un film o una newsletter. In Studypool gli studenti chiedono aiuto per i compiti. Qui gli influencer possono guadagnare inserendosi come tutor o mettendo in rete saggi a pagamento. Cioè in un modo o nell’altro occorre la fantasia umana per guadagnare , da solo ChatGPT non basta.

ChatGPT, il flop del libro scritto tutto dall'IA

Far scrivere un libro è un altro sogno che molti influencer consigliano ai neofiti per poi venderli su piattaforme come Amazon KDP, la più importante piattaforma digitale del self publishing. Il programma scrive il testo, genera immagini e copertina dello stesso libro. Ed allora tutto fatto? Si puo’ allegramente chiudere con i milioni di autori che scrivono opere di successo o meno? Ebbene fortunatamente no e l’esempio di un giovane studente di ingegneria aziendale a questo proposito puo’ darne una piccola ma significativa idea. Il giovane aveva creato un libro interamente con ChatGPT lo aveva messo in rete aspettando soltanto i guadagni delle vendite. Dopo una settimana il suo portafoglio virtuale era esattamente uguale a zero e non solo non avevo venduto ma nessuno aveva mai trovato il suo libro nell’oceano di internet. Insomma gli unici che ci guadagnano sono gli influencer che aumentano i followers e di conseguenza il valore del loro brand , maggiormente attrattivo per eventuali sponsor. E’ pur vero che ci sono esempi persino di band di successo sul web formate da soli avatar che propongono canzoni create a computer, ma dietro di loro ci sono esperti, uomini e donne, in grado di fare marketing, decidere tempi e metodi di come far muovere questi “ burattini del futuro”. Ed allora la fine della storia potrebbe essere semplicemente questa: al momento l’uomo con la sua mente è ancora il soggetto principe di qualsiasi attività. La direzione del progetto sarà sempre in capo alla mente umana. E i progetti di successo economico e di visibilità possono nascere e proseguire solo con l’uomo come capo. Nessuno, a parte la dea bendata, puo’regalare niente. E questo per ora è confortante.