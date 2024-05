Btp Valore, via alla quarta emissione: gli ordini oltrepassano i 2 miliardi

BTp Valore, a metà giornata gli ordini superano quota 2 mld

Nel primo giorno di collocamento, il nuovo Btp Valore a 6 anni, dedicato esclusivamente al retail, ha già oltrepassato la soglia di 2 miliardi di ordini per 70.760 contratti. Le cedole minime garantite sono state fissate al 3,35% per i primi tre anni e al 3,90% per i successivi tre, con un premio fedeltà dello 0,8% per chi detiene il titolo fino a scadenza. Nella scorsa edizione del Btp Valore il Tesoro aveva raccolto 18,3 miliardi, una cifra record.