Buffett anticipa l'apertura del testamento: ecco a chi andranno i suoi 130mld

Eredità Buffett, cambia tutto. Le ultime volontà del miliardario 94enne

Warren Buffett ha deciso, con una mossa a sorpresa, di svelare in anticipo il contenuto del suo testamento. Buffett, nonostante l’età (ad agosto compirà 94 anni), gode di buona salute e racconta di sentirsi "molto, molto bene", soprattutto quando pensa "ai valori che animano i miei tre figli: di loro ho fiducia al 100 per cento", ha detto, "su come porteranno avanti le cose". Il celebre imprenditore, economista e filantropo statunitense, soprannominato l’"oracolo di Omaha" per la sua abilità di previsione negli investimenti finanziari, - riporta Il Corriere della Sera - ha dichiarato al Wall Street Journal che all’indomani della sua morte il 99 per cento del suo patrimonio sarà destinato a un nuovo fondo di beneficenza supervisionato dai tre figli.

Dunque, di quella che è una delle più grandi fortune del nostro tempo nulla più verrà elargito alla Bill & Melinda Gates Foundation, alla quale il presidente e amministratore delegato di Berkshire Hathaway ha donato negli ultimi 18 anni miliardi di dollari. La parte di azioni ancora in sui possesso - prosegue Il Corriere - vale circa 130 miliardi di dollari, ma la società a metà giugno ha annunciato che Buffett avrebbe convertito 8.674 delle sue azioni di Classe A in azioni di Classe B per effettuare un’altra serie di donazioni.

Secondo quelle che sono le ultime volontà del miliardario, alla sua morte i figli Susie, Howie e Peter Buffett dovranno decidere loro e all’unanimità a quali scopi filantropici destinare l’enorme patrimonio. Dunque, la responsabilità passerà tutta nelle mani dei tre. Susie Buffett, che ha 70 anni, è la primogenita e vive a Omaha, città natale del capofamiglia, dove presiede la Sherwood Foundation, che promuove l’educazione della prima infanzia e la giustizia sociale, e la Susan Thompson Buffett Foundation, intitolata alla madre, prima moglie di Buffett, morta nel 2004.