Bundesliga firma con Sorare: via libera al fantacalcio con blockchain

La Bundesliga firma con Sorare per entrare nel gioco di fantacalcio con blockchain: anche le azioni di gioco in NFT

Sorare, il gioco di fantacalcio globale con tecnologia blockchain, ha annunciato una partnership con Bundesliga International, una filiale della Deutsche Fußball Liga, l'ente organizzatore della Bundesliga e della Bundesliga 2. Tifosi, collezionisti e giocatori di fantacalcio in tutto il mondo potranno giocare e scambiare liberamente gli NFT della Bundesliga (prima divisione) e della Bundesliga 2 (seconda divisione). Ulteriori dettagli sulla partnership saranno annunciati a breve.

La partnership rappresenta un'importante pietra miliare per Sorare che annuncia l'espansione del proprio gioco fantasy anche nello spazio dei video digitali in NFT dedicati ai momenti di gioco. Si comincia con Bundesliga, casa di club calcistici di livello mondiale come FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach e Bayer 04 Leverkusen, tra molti altri.



La Bundesliga è il secondo grande campionato di calcio a collaborare con Sorare, dopo la LaLiga spagnola, entrata a settembre. La partnership arriva dopo l'annuncio del round di finanziamento Series B di 680 milioni di dollari, la più grande operazione del genere in Europa. Con oltre 200 club partner, Sorare sta dando vita alla nuova era del fandom calcistico online, dove i tifosi possono vivere momenti di calcio e connessioni vere come mai prima d'ora. La firma dell’accordo è uno sviluppo significativo per Bundesliga International che si muove ascesa anche nel calcio.

"Siamo lieti di essere partner di un'azienda così dinamica ed eccitante. Gli NFT sono una tecnologia digitale del futuro che non deve essere sottovalutata - soprattutto nel settore dello sport", ha spiegato Robert Klein, ceo di Bundesliga International. "Sono quindi convinto che da questa collaborazione nasceranno ulteriori impulsi. Contemporaneamente, Sorare beneficerà dell'appeal di uno dei marchi sportivi più popolari", ha sottolineato Klein.

"La Germania di solito attira la più alta media di presenze negli stadi di calcio. È il calcio come dovrebbe essere, dove i fan prendono un impegno ogni fine settimana con i loro giocatori e club preferiti. Siamo entusiasti di permettere ai tifosi della Bundesliga in Germania e nel mondo di riunirsi online e di sentirsi parte dello sport che amano", ha dichiarato Nicolas Julia, ceo e co-fondatore di Sorare. "La Bundesliga è uno dei migliori campionati del mondo, dove giocano alcuni dei club e dei calciatori più emozionanti del mondo. Siamo molto orgogliosi di collaborare con loro per lanciare i nostri primi NFT Moments - stiamo costruendo insieme il futuro del fandom", ha concluso Julias.