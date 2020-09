Banche, ok fusione Caixa-Bankia. Nasce il 1° gruppo spagnolo. Stato al 16%

Risiko bancario Spagna, dalla fusione tra Caixa e Bankia il via al primo gruppo del Paese

Il cda della banca spagnola Caixabank ha approvato un progetto di fusione con Bankia che creera' un nuovo istituto sul mercato iberico dotato di 600 miliardi di euro di attivita'. L'operazione, ancora tutta sulla carta, porterà sinergie stimate in 770 milioni di euro annui e nuovi ricavi per 290 milioni annui.

Intanto anche il cda di Bankia ha approvato la fusione. Secondo i termini dell'accordo, Caixa assorbira' Bankia e gli azionisti di Bankia otterranno 0,68 azioni di Caixa per ogni azione che possiedono. L'utile per azione di Caixa dovrebbe aumentare del 28% rispetto alle aspettative del mercato per il 2022. La partecipazione dello Stato spagnolo nella nuova entita' sara' di circa il 16%. La Caixa Foundation deterra' circa il 30% dell'entita' combinata. L'accordo dovrebbe concludersi nel primo trimestre del prossimo anno, mentre gli azionisti di entrambe le banche voteranno probabilmente l'accordo a novembre.