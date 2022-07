Cambio euro-dollaro in pari dopo 20 anni: Piazza Affari riduce il calo (-0,7%)

Cambio euro-dollaro in parità, non succedeva da 20 anni

L'euro recupera posizioni in chiusura dopo essere precipitato sotto la parità contro il dollaro per la prima volta da dicembre 2002 subito dopo la diffusione del dato sull'inflazione statunitense a maggio. Dopo un minimo a 0,9998, la valuta unica europea viene scambiata ora a circa 1,0105 dollari. In recupero anche il cambio sullo yen che si posiziona attorno a quota 138,60.

Borsa, Europa riduce ancora calo nel finale: Milano a quota -0,7%

Le Borse europee riducono ancora la flessione nel finale di seduta. Milano cede lo 0,7%, Francoforte l'1,03%, Parigi lo 0,55% e Londra lo 0,41%. I listini sembrano dunque aver digerito in parte lo choc del balzo dell'inflazione negli Stati Uniti mentre gli analisti si attendono un rialzo maggiore dei tassi di interesse negli Usa a fine luglio, rispetto alle previsioni. Lo spread tra Btp e Bund scende poco sotto i 200 punti mentre il rendimento del decennale italiano è abbastanza stabile all'3,14%.