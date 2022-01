Carige, Fidt: avanti con con Bper con l'esclusiva. Rumor: l'Agricole si ritira

Esclusiva concessa a Bper. Un mese per la due diligence. Poi l'offerta definitiva

Avanti con Bper: il Fondo Interbancario ha rotto gli indugi e complice anche un ritiro, si vocifera, del Credit Agricole Italia di Giampiero Maioli, ha deciso di procedere con le trattative per la cessione del proprio 79,99% di Carige con la banca guidata da Piero Montani, concedendo l’esclusiva al gruppo che mira alla costruzione del terzo polo bancario italiano coinvolgendo anche PopSondrio, istituto appena diventato Spa e nel cui capitale spicca l'Unipol di Carlo Cimbri, primo azionista anche a Modena. Lo rivelano ad Affaritaliani.it alcune fonti bancarie.

La decisione è arrivata al termine della riunione, convocata alle 15.30 di questo pomeriggio, del Comitato di gestione del Fondo guidato da Salvatore Maccarone che ha dato a Bper un mese per la due diligence, tempo al termine del quale il gruppo di Montani dovrà procedere con l'offerta definitiva che riguarderà anche l'8% di Carige in mano a Cassa Centrale Banca e il restro del flottante sul mercato azionario e "la definizione di un contratto di acquisizione di Carige - precisa una nota diffusa in serata - nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 15 febbraio 2022".

"L'offerta di Bper - si legge ancora - non ha natura vincolante e in caso di perfezionamento dell'operazione prevede il lancio da parte di Bper di un'Opa sulle restanti azioni di Carige" non detenute dal Fitd "per un corrispettivo di 0,80 euro per azione".

Non sono ancora chiari i nuovi termini con cui l'istituto modenese è riuscito a convincere l'organismo partecipato dalle principali banche italiane a scegliere la propria offerta visto che secondo le indiscrezioni, anche grazie alla mancata concessione dell'esclusiva da parte del Fondo, anche i francesi del Credit Agricole, digerito il Creval, si erano fatti avanti, dopo che fino a pochi giorni prima di Natale avevano sempre smentito un proprio interessamento al dossier. Velleità a cui si erano aggiunte anche quelle del Fondo Cerberus, che già controlla alcune banche in Europa e che però per l'operazione non avrebbe potuto beneficiare degli incentivi fiscali delle deferred tax asset prolungati di sei mesi dal governo Draghi per le fusioni.

Ma il Fidt, assistito dagli advisor Deutsche Bank, Kpmg e Prometeia e dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, ha precisato che la propria scelta è maturata dopo una "valutazione comparativa delle offerte non vincolanti ricevute" e "un articolato processo di valutazione con interlocuzioni e approfondimenti condotti con un numero considerevole di soggetti potenzialmente interessati". La decisione, ha riportato la nota dell'organismo, "si inquadra nell'ambito del processo di cessione della partecipazione avviato il due aprile 2021" e "nel rispetto delle previsioni statutarie e di legge riguardanti gli interventi preventivi del Fondo" che prevedono "specifici limitativi qualitatativi (procedure competitive e trasparenti, economicità e partecipazione di un soggetto terzo) e quantitativi (principio del minor onere, limiti alla possibilità di intervento)".

A metà dicembre, con un blitz, Bper aveva già presentato a un'offerta non vincolante per la cifra simbolica di un euro, addossando al Fidt i costi di ristrutturazione chiedendo un'iniezione di capitale da un miliardo di euro. Offerta non accolta in quanto la cifra richiesta per la ricapitalizazione superava, da statuto, la somma che il Fitd è autorizzato a spendere e dopo la quale Maccarone&C non avevano comunque chiuso definitivamente la porta a Montani.

L'orientamento di Bper è cambiato e in un consiglio di amministrazione straordinario nel weekend il gruppo ha deciso di considerare l'effetto positivo delle imposte differite (320 milioni di euro netti) riducendo la propria richiesta di ricapitalizzazione ante-acquisizione dal miliardo iniziale a circa 600 milioni. Decisione su cui hanno contato anche il miglioramento delle prospettive commerciali del gruppo amministrato da Francesco Guido, miglioramento sostenuto da una ripresa economica più forte del previsto. Infine, pare che siano state ritoccate al ribasso anche le richieste sugli esuberi.

In una Piazza Affari negativa dove oggi il titolo Carige si è spinto fino a 0,894 centesimi con un guadagno dello 0,97% sulle scommesse degli investitori per un rilancio dell'offerta da parte di Bper (+0,34% a 1,916 euro) e della concorrenza in atto per mettere le mani sulla banca ligure, sono attese domani le vendite.

Dopo l'inatteso dietrofront di Ccb (candidato a salire nel capitale) a marzo dello scorso anno e sette mesi dall’avvio del processo di selezione dei potenziali acquirenti, il dossier Genova, uno dei dossier critici nel sistema bancario italiano assieme a Mps e PopBari, si avvia finalmente a soluzione. Da segnare sul calendario il 15 febbraio.

@andreadeugeni