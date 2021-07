Carige, rumors: in Borsa dopo l'estate. In arrivo l'ok della Consob

Il via libera della Consob alla riammissione di Banca Carige a Piazza Affari dovrebbe arrivare a giorni, forse gia' in tempo per essere presentato al board nella riunione prevista per venerdì 23. In ogni caso entro la fine del mese. Una tempistica - scrive Milano Finanza - che consentirebbe alla cassa di risparmio genovese diretta da Francesco Guido di tornare sul mercato dopo la pausa estiva, probabilmente tra ottobre e novembre. Carige era uscita dal listino oltre un paio di anni fa quando, 112 gennaio 2019, il Tesoro ne aveva decretato il commissariamento al termine di settimane assai travagliate.

Grazie all'impegno dei commissari straordinari Pietro Modiano, Fabio Innocenzi e Raffaele Lener il turnaround ha occupato poco più di un anno e all'inizio del 2020 la banca e' tornata alla gestione ordinaria.

La riammissione agli scambi di borsa, anticipata da MF-Dowjones - sarà l'ultimo passaggio a certificare la ritrovata normalità anche se, con i nuovi assetti di controllo emersi dal salvataggio, il flottante si attesterà a poco piu' del 10%. Il resto del capitale rimarrà infatti in mano al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd) che e' il primo azionista all' 80%, a Cassa Centrale Banca (8,34%) e ad altri investitori istituzionali.