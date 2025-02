Carlo Conti torna a Sanremo con il sorriso: i business immobiliari del conduttore Rai non perdono più soldi

Carlo Conti verso il Festival di Sanremo, i business immobiliari del conduttore Rai tornano a ingranare

Carlo Conti si prepara a condurre da domani il Festival di Sanremo sapendo che i suoi business immobiliari non perdono più soldi. Nella qualità di amministratore unico ha infatti approvato il bilancio del 2023 della Kiara srl, basata a Firenze, di cui possiede il 51% mentre il festante 49% è della moglie Francesca Vaccaro. La società, che ha realizzato un piccolo utile di 2mila 300 euro dopo aver perso quasi 8mila euro l’anno prima, è proprietaria della porzione di un edificio situato in via dei Mille a Firenze che occupa complessivamente 325 metri quadrati. L’immobile è attualmente affittato a tre società che riconoscono alla società di Conti un canone annuo di 36mila euro.

Sono la Radio Diffusione Firenze, Lady Radio e Mynet (concessionaria di pubblicità delle due radio): tutte fanno riferimento come azionista di maggioranza relativa all’amministratrice unica Erika Bertini, nipote di Denis Verdini, e al marito Pierluigi Picerno e vedono Conti come socio di minoranza col 20%. “L’acquisto del predetto immobile – si legge nella nota integrativa del bilancio di Kiara – è stato effettuato col ricorso al prestito infruttifero di 760mila euro da parte del socio Conti”, debito che nel frattempo è sceso a 730mila euro.