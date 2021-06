Carraro, Fly prolunga l'Opa all'8 giugno, verso rinuncia a condizione 95%

Fly non intende incrementare ulteriormente il prezzo dell'Opa su Carraro e ha deciso "di cominciare il dialogo" con BancoBpm per ottenere dall'istituto "il consenso per poter rinunciare alla condizione di efficacia" che prevede il raggiungimento di una quota del 95% del capitale.

In seguito a questa decisione il periodo di adesione è prorogato fino a martedì 8 giugno. Fly ricorda che potrà rinunciare alla condizione di efficacia solo se raggiungerà complessivamente almeno il 90% del capitale di Carraro.