Cashback, Conte vedrà gli acquirer: verso zero commissioni sotto 5 euro

Il presidente del consiglio avra' la prossima settimana un incontro con gli acquirer. Il premier - si apprende da fonti di Palazzo Chigi - ha chiesto loro di partecipare all'iniziativa magari con un loro cashback aggiuntivo. Conte, inoltre, ha sensibilizzato tutti ad abbassare in modo importante le commissioni. Ci sara' probabilmente da parte di tutti gli acquirer la disponibilita' di portare a Zero le commissioni per spese da 0 a 5 euro. E qualche acquirer - si apprende ancora - mostra anche disponibilita' a zero commissioni per spese da 0 a 25 euro. Ovviamente - viene sottolineato - il tutto sara' rimesso alle singole iniziative in modo da non violare le regole sulla concorrenza.