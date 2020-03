Coronavirus e crisi Catalfo: 'Allo studio aumento indennizzo per partite Iva'

Coronavirus e Lavoro, il ministro Catalfo: "Allo studio aumento indennizzo per partite Iva" "Tuteleremo anche gli iscritti alle casse presidenziali private"

Il governo sta studiando un aumento del bonus di 600 euro previsto come indennizzo perle partite Iva. Lo ha detto la ministro del Lavoro Nunzia Catalfo parlando a Circo Massimo su Radio Capital. "Sto emanando - annuncia - un ulteriore decreto ministeriale per tutelare tutti gli autonomi iscritti alle casse di previdenza private. Ora stiamo scrivendo le nuove misure e sicuramente i 600 euro per le partite Iva saranno confermati, anzi e' allo studio un aumento. Stiamo prevedendo un indennizzo per tutti, per coprire tutti i lavoratori.

Catalfo, nuove risorse per Cig in decreto aprile. Il Ministro: "Stanziamento lavoro almeno uguale a primo decreto"

Per la Cig "ci saranno tutte le risorse necessarie e gia' nel primo provvedimento da 25 miliardi di euro, 11 erano sul tema lavoro. Lo stanziamento per il prossimo decreto sara' almeno della stessa cifra con una attenzione a tutti i lavoratori". Lo afferma il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo a intervenendo a 'Circo Massimo'. "Nel 'Cura Italia' c'e' la norma che ferma i licenziamenti. Tuteliamo lavoratori dipendenti e imprese con ammortizzatori sociali, indennizzi per gli stagionali, le partite Iva, gli autonomi" aggiunge.