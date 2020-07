Economia

Venerdì, 31 luglio 2020 - 11:25:00 Cattolica Assicurazioni, ok dei soci alla trasformazione in SpA L'Assemblea dei soci del gruppo assicurativo ha approvato la proposta di trasformazione in società per azioni. Il presidente Bedoni: "Passaggio storico"

Cattolica Assicurazioni, ok dei soci alla trasformazione in SpA L'Assemblea dei soci di Cattolica Assicurazioni ha approvato la proposta di trasformazione in società per azioni e la conseguente adozione di un nuovo testo statutario. In una nota diramata questa mattina, il gruppo assicurativo ha sottolineato che "ora si potrà dare luogo a quanto previsto dall’accordo quadro con Assicurazioni Generali". “Con questo passaggio storico - ha dichiarato il presidente di Cattolica Assicurazioni, Paolo Bedoni - prosegue così il percorso di riforme intrapreso dalla società oltre 20 anni fa, volto a renderla sempre più competitiva e al passo con le best practice del settore assicurativo. La votazione di oggi permetterà alla Compagnia di essere sempre più forte sul mercato, solida e proiettata verso il futuro attraverso l'alleanza strategica con un player di grande rilievo quale è Generali. Tutto ciò senza rinunciare, anche attraverso la Fondazione Cattolica, ai propri valori, alla propria identità e al radicamento sul territorio”.