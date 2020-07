CDP: finanziamento da 75 Mio a SEA per lo sviluppo di Milano Malpensa e Linate

CDP sottoscrive un finanziamento da 75 Mio per l’adeguamento delle infrastrutture, il miglioramento della qualità dei servizi, la sicurezza e l’efficienza operativa degli aeroporti di Malpensa e Linate, anche in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha sottoscritto un finanziamento da 75 milioni di euro in favore di S.E.A. - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali Spa, società di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, finalizzato a supportare gli investimenti previsti per il loro sviluppo. Le nuove risorse verranno destinate, tra l’altro, all’adeguamento delle infrastrutture, al miglioramento della qualità dei servizi, della sicurezza e dell’efficienza operativa degli aeroporti di Malpensa e Linate, anche in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19.

I due terminal rappresentano infrastrutture cruciali per l’economia nazionale, trattandosi del secondo sistema aeroportuale in Italia con oltre 35 milioni di passeggeri nel 2019 (circa il 18% del traffico passeggeri totale del Paese). Gli aeroporti di Malpensa e Linate sono inoltre identificati come nodi strategici della rete TEN-T europea.

“Con questa operazione - commenta Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti – CDP conferma di essere in prima linea nello sviluppo infrastrutturale del Paese, anche nella fase di ripartenza dopo il COVID-19. Riteniamo infatti che il settore aeroportuale, fortemente impattato dall’emergenza sanitaria mondiale, costituisca un settore strategico e di primaria importanza per il rilancio del Paese. In particolare, gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, rappresentano snodi fondamentali del traffico aereo nazionale e il finanziamento di SEA consentirà di migliorarne le infrastrutture e la qualità dei servizi”.