Cdp fiuta l'affare Nexi, pronta ad acquisire la sua rete interbancaria. Rumor

Cdp si infila nel settore bancario: pronta ad acquisire la rete di Nexi

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) starebbe valutando l'acquisizione di Nexi, o meglio, della sua Rete nazionale interbancaria (Rni), infrastruttura che gestisce i rapporti fra banche, Poste e Banca d'Italia generati dalle transazioni dei clienti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'operazione potrebbe essere una mossa di Cdp, che è già socia del gruppo dei pagamenti con il 14,5%, per riportare sotto il controllo pubblico una risorsa importante per il sistema bancario italiano, alla luce anche dell'esperienza pregressa come socia di SIA, che ha costruito la rete prima della fusione con Nexi.

Nexi, che detiene ancora una partecipazione di minoranza nella Rni, ha dichiarato che l'infrastruttura, così come altre attività della divisione Digital Banking Solutions (Dbs), sono cedibili, ma alle giuste condizioni, anche perché la cessione potrebbe generare risorse volte a ridurre l'indebitamento della società, che nel 2023 ha raggiunto i 5,26 miliardi di euro, e al contempo permettere un ritorno di valore agli azionisti.

Inoltte, secondo gli analisti di Equita, un'operazione di questo tipo sarebbe positiva per Nexi anche per chè le consentirebbe di alleggerire il bilancio e concentrarsi maggiormente sulle attività core nel settore dei pagamenti digitali. In particolare, le stime parlano di una valutazione della Rni tra i 350 e i 400 milioni di euro. Tuttavia, rimane da risolvere il nodo della valutazione e delle modalità della transazione. Già nel 2023, Nexi aveva avviato trattative per cedere la Rni al fondo F2i, ma l'accordo non vide mai la luce a causa di diversi scontri sul prezzo e sulle clausole contrattuali.

Tuttavia per ora Nexi non commenta le ipotesi di stampa su una possibile cessione della rete interbancaria, come indicato oggi dal Corriere della Sera. Interpellata sul tema, la società non ha voluto aggiungere altro. Tra i possibili acquirenti è stata indicata la Cdp, il cui Cda nella vigilia ha approvato nuove operazioni per 2 miliardi di euro.