Pagamenti interrotti in tutta italia, problemi nella rete di Nexi: ecco che cosa succede

Nexi, segnalazione da Worldline su interruzione dei pagamenti in Italia

Nexi Payments informa in una nota di avere ricevuto segnalazione da Worldline di un loro “incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia” che sta avendo impatti su alcuni servizi di pagamento. "Seguiranno - fa sapere Nexi - eventuali successive comunicazioni non appena verranno fornite nuove informazioni da parte di Worldline".

Inoltre, gli istituti coinvolti sarebbero stati - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it - Bper, Banco Bpm e Banco Desio.