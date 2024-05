Chanel, altro che tagli: oltre 4 mila nuovi dipendenti. Ma frenano gli utili

Chanel, ricavi in crescita. Ma rallentano gli utili

Il gruppo del lusso Chanel ha realizzato vendite record nel 2023, "un altro anno eccezionale", con un aumento del 14,6% a 19,7 miliardi di dollari, mentre la crescita dell'utile netto è rallentata (+3% rispetto al +14,2% del 2022), e ammonta a 4,7 miliardi di dollari.

"Chanel ha realizzato un'altra solida performance finanziaria nel 2023, con una crescita a due cifre in tutte le categorie. Dopo tre anni di crescita eccezionale per il nostro settore, il contesto è più impegnativo", ha dichiarato Philippe Blondiaux, direttore finanziario del gruppo.

Dal terzo trimestre del 2023, il mercato dei beni di lusso ha subito un rallentamento in Europa e negli Stati Uniti e non è tornato alla crescita sperata in Cina. Ma per Chanel, "le vendite sono aumentate in tutti i mercati, in quanto i nostri team di vendita continuano a rafforzare i legami con i clienti locali, beneficiando al contempo della sostenuta ripresa del turismo", ha aggiunto Blondiaux.

In Asia-Pacifico, le vendite hanno superato i 10 miliardi di dollari, con una crescita del 17,7%. L'aumento è stato più forte in Europa (+18,8% a 5,6 miliardi) ma modesto nel continente americano (+2,6% a 3,9 miliardi). Il 2022 era già stato un anno record in ciascuna di queste regioni.

La maison, fondata da Coco Chanel e famosa per i suoi abiti in tweed e il profumo Numéro 5, è di proprietà dei fratelli Wertheimer. È una delle poche aziende del settore della moda e del lusso ad essere ancora indipendente. Chanel non pubblica i risultati finanziari di ciascuna delle sue divisioni, ma afferma che la divisione Moda ha registrato "una crescita eccezionale in tutte le categorie, in particolare nel Prêt-à-Porter".

La divisione Profumi e Bellezza è stata sostenuta in particolare dal "make-up, grazie alla sostenuta ripresa del travel retail", cioè delle vendite in particolare negli aeroporti. Infine, la gioielleria "ha continuato la sua crescita dinamica".

"Nel 2023, la nostra forza lavoro è cresciuta del 14% a livello mondiale, portando il numero totale di dipendenti da 32 mila a oltre 36.500. Abbiamo ampliato la nostra rete di distribuzione a oltre 600 boutique", ha dichiarato l'amministratore delegato Leena Nair.