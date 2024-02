Chanel apre la sua prima boutique di gioielli e orologi a New York

Chanel inaugura il suo primo "flagship store" di orologi e gioielli sulla Fifth Avenue di New York

Chanel ha recentemente inaugurato la sua prima boutique indipendente negli Stati Uniti interamente dedicata alla fine jewelry e agli orologi. Situata sulla famosa e iconica Fifth Avenue di New York, l'apertura della boutique rappresenta un'importante pietra miliare per il marchio. Progettata da Peter Marino, noto collaboratore di lunga data di Chanel, la boutique si sviluppa su due piani e riflette l'eredità di Gabrielle Chanel attraverso dettagli ispirati ai suoi design più celebri e al suo stile personale. Gli elementi di design richiamano anche lo storico laboratorio di gioielleria di Parigi, situato al 18 di Place Vendôme.

All'interno della boutique, i visitatori sono accolti da una combinazione di toni dorati e neri, arricchiti da cristalli di rocca, un materiale emblematico per il marchio Chanel. L'arredamento su misura include opere d'arte contemporanea e oggetti d'antiquariato, ricreando l'atmosfera sofisticata dell'appartamento di Gabrielle Chanel. La boutique offre una varietà di spazi, tra cui una sala-galleria illuminata da lampadari in cristallo e due saloni dedicati alla gioielleria. Un'area separata è riservata agli orologi, con un piano rialzato che ospita spazi per appuntamenti riservati ai clienti VIP.

Per celebrare l'apertura, Chanel presenterà modelli esclusivi di alta gioielleria, tra cui la collezione "Eternal N°5" ispirata al leggendario numero fortunato di Gabrielle Chanel e la collezione "Lion Solaire de Chanel", omaggio al suo segno zodiacale, il Leone.