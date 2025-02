Non solo ChatGpt e DeepSeek, la cinese Baidu torna in campo con un nuovo modello di IA

Baidu rilancia la sfida nell’IA e sfida DeepSeek e ChatGpt

Baidu torna all’attacco. Il colosso tecnologico cinese, primo tra i big di Pechino a lanciare un chatbot simile a ChatGPT con il suo Ernie nel 2023, non vuole restare indietro nella corsa all’intelligenza artificiale. Secondo CNBC, l’azienda rilascerà nella seconda metà dell’anno un nuovo modello di prossima generazione, puntando su miglioramenti nelle capacità multimodali. L’obiettivo? Recuperare terreno rispetto a concorrenti come Alibaba, ByteDance, DeepSeek o OpenAI e le nuove startup emergenti che stanno ridisegnando il mercato cinese dell’AI.

L’aggiornamento arriva in un contesto in cui la Cina investe massicciamente per colmare il divario con gli Stati Uniti. Pechino ha stanziato fondi enormi per l’IA attraverso programmi come il “Next Generation Artificial Intelligence Development Plan”, mentre aziende come Baidu, Alibaba e Tencent affinano modelli sempre più sofisticati. Il caso della startup DeepSeek, che a gennaio ha scosso il settore con un modello open source dalle prestazioni avanzate e a basso costo, dimostra che l’innovazione cinese sta accelerando, nonostante le restrizioni commerciali imposte dagli USA.

Baidu non può permettersi passi falsi. Il suo modello Ernie, già integrato in prodotti aziendali come cloud e creazione di contenuti, deve dimostrare di poter competere con le soluzioni occidentali. E i numeri giocano a suo favore: la piattaforma Wenku per la creazione di documenti ha raggiunto 40 milioni di utenti paganti a fine 2024, con una crescita del 60% in un anno. Un segnale che il mercato cinese è pronto a premiare chi sa innovare. La sfida è aperta: Baidu saprà imporsi come leader dell’IA o resterà schiacciata dalla nuova generazione di competitor?