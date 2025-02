Vitruvian-1, l'Italia sfida ChatGpt e DeepSeek. Nasce l'IA ispirata a Leonardo Da Vinci

Vitruvian-1, l’AI made in Italy che punta sull’eccellenza linguistica

Vitruvian-1 è un modello di intelligenza artificiale che, seppur giovane e con un budget limitato, segna un punto di svolta per l’Italia nel campo dell’IA. Sviluppato dalla startup Asc27 e lanciato ufficialmente il 10 febbraio, questo nuovo modello non è solo un omaggio alla cultura italiana, ma una vera e propria sfida nel panorama globale dell'intelligenza artificiale. Il nome, ispirato all’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, evoca l'equilibrio tra arte e scienza, un'idea che si riflette nelle sue prestazioni.

Con 14 miliardi di parametri – una cifra molto più contenuta rispetto ai modelli di IA più noti come ChatGPT, che ne ha oltre 100 miliardi nella sua versione GPT-4 – Vitruvian-1 è un'opzione più economica e snella, ma non per questo meno potente. Inoltre, questo modello non è stato progettato per intrattenere con conversazioni banali come un chatbot, ma per supportare le persone e le aziende nelle loro attività, aiutandole a risolvere problemi concreti grazie alla sua capacità di "ragionamento".

Con un punteggio di 93,6 nel benchmark MATH-500, si piazza al quarto posto dietro solo a O1 e O3 di OpenAI e R1 di DeepSeek, superando modelli come Gemini 2.0 Flash di Google e Llama 3.3 di Meta. Il modello è stato sviluppato con un approccio innovativo, ponendo l'accento sulla lingua italiana per evitare le distorsioni semantiche che spesso si verificano con i modelli anglofoni. Grazie a dataset esclusivamente italiani, Vitruvian-1 è in grado di comprendere meglio le sfumature linguistiche e culturali, migliorando la qualità delle risposte in un contesto specifico.

Vitruvian-1 non è l’unico modello italiano a entrare nel mercato dell'intelligenza artificiale. In parallelo, altre aziende come Almawave e iGenius stanno sviluppando i loro modelli, con iGenius che ha creato Colosseum 355b, un modello con 355 miliardi di parametri, decisamente più grande di Vitruvian-1 ma con approcci tecnologici diversi.