Intelligenza artificiale, Butti vede rosa: "L'Italia è in rapida crescita, sta recuperando il tempo perso"

"L'Italia è in rapida crescita, sta recuperando il tempo perso. Il paese ha competenze per competere"

"L'Italia sta finalmente recuperando il tempo perso nell'Intelligenza Artificiale, passando da una situazione di stallo a un ecosistema in rapida crescita. Il lavoro del Governo per supportare il partenariato pubblico-privato e il collegamento tra ricerca e impresa sta dando risultati importanti. Progetti come Colosseum 355B di iGenius, Velvet di Almawave e Vitruvian-1 di ASC27 dimostrano che il nostro Paese ha le competenze e la giusta strategia per competere su scala globale". Lo ha detto il sottosegretario con delega all'Innovazione, Alessio Butti, a SkyTg24.

"L'Italia non è solo protagonista nello sviluppo tecnologico dell'Intelligenza Artificiale, ma anche nella sua regolamentazione - ha aggiunto Butti -. Nell'AI Act è passata la nostra linea, garantendo un equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti. Abbiamo un disegno di legge in discussione al Senato e siamo stati protagonisti riconosciuti durante il G7, guidando il dibattito globale con due ministeriali dedicate all'AI". "Anche sul fronte della potenza computazionale, i progressi sono evidenti: nella classifica TOP500 dei supercomputer, l'Italia è passata dall'ottavo posto del giugno 2022 al terzo del novembre 2024 - ha concluso -. Il nostro impegno è chiaro: vogliamo essere protagonisti, non spettatori, in questa rivoluzione tecnologica".