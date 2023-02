Chi è Kazuo Ueda, il nuovo governatore della Banca del Giappone

Chi è Kazuo Ueda, l'economista di lungo corso a capo della Bank of Japan

Il Giappone ha un nuovo governatore della Boj e il suo nome è Kazuo Ueda. Economista di lungo corso, formatosi al Massachusetts Institute of Technology (Mit), una delle più importanti università di ricerca del mondo con sede a Boston, attualmente professore, preside della Kyoritsu Women’s University di Tokyo e membro attivo del think tank della Boj, Ueda è stato chiamato a gestire un momento economico cruciale per il paese, alle prese con una continua crescita dell'inflazione. Kazuo Ueda perseguirà l'attuale politica monetaria (estremamente accomodante), al contrario delle mosse da "falco" della Federal Reserve americana e della Banca Centrale europea guidata da Christine Lagarde, oppure no?

Va premesso che la nomina di Kazuo Ueda rappresenta il primo cambio di leadership da un decennio dopo l’aggressivo allentamento monetario di Haruhiko Kuroda. Il governo ha nominato anche due funzionari come vice governatore della Banca Centrale: Ryozo Himino, ex capo dell’Agenzia per i servizi finanziari e Shinichi Uchida, attualmente direttore esecutivo della Boj e responsabile della politica monetaria.

La nomina di Ueda non è ancora effettiva: i candidati dovranno prima testimoniare davanti alla Camera bassa e alla Camera alta del Parlamento alla fine del mese. Per entrare in carica Kazuo Ueda dovrà ottenere l'approvazione di entrambe le Camere. Secondo il quotidiano Nikkei, inizialmente il governo voleva nominare l'attuale vice governatore della Boj, Masayoshi Amamiya, ma la vice ha rifiutato l'incarico, affermando di non essere in grado di rivedere una politica monetaria di cui è stata uno dei principali artefici.

Dal Mit alla Boj, chi è il nuovo governatore della Bank of Japan Kazuo Ueda