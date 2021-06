Chiara Ferragni sempre più Regina del business: partnership con Morellato

Chiara Ferragni e Morellato Group annunciano la firma di un accordo di licenza worldwide che vedrà il gruppo produrre e distribuire la prima linea di gioielli e orologi a marchio Chiara Ferragni.

La prima collezione arriverà negli store ad ottobre 2021, dando il via a una partnership che, per Morellato rappresenta la possibilità di allargare ulteriormente il proprio target di riferimento, consentendo nel contempo alla giovane influencer un'evoluzione in vero e proprio lifestyle brand.



“Sono molto contenta di questo nuovo accordo, che mi permette di esplorare in maniera diretta questo settore che è una delle mie più grandi passioni. Abbiamo lavorato per creare dei prodotti molto in linea con il marchio Chiara Ferragni e non vedo l’ora di svelare tutta la collezione al pubblico. Questo ulteriore passo permette al brand Chiara Ferragni di potersi proporre sul mercato con un’offerta davvero completa", ha dichiarato Chiara Ferragni.



Massimo Carraro, CEO di Morellato Group, ha aggiunto: “Da oltre 90 anni Morellato Group è il principale interprete nel mondo della tradizione italiana nella gioielleria. In un percorso di costante innovazione si inserisce questa nuova, entusiasmante collaborazione nel segno della creatività di Chiara Ferragni, icona della moda e del nuovo stile italiano in tutto il mondo”.