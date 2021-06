Ferragni prende il controllo del suo marchio, passa dal 45 al 100% di Tbs Crew

Chiara Ferragni unica proprietaria di Tbs Crew

Chiara Ferragni ha perfezionato l'acquisto del 45% delle quote di Tbs Crew Srl, diventando titolare del 100% del capitale sociale. La società che si occupa della gestione del magazine online 'The Blonde Salad' e che opera come talent agency e nella consulenza di digital marketing strategy, passa così sotto il controllo dell'imprenditrice e amministratore delegato, che l'ha fondata nel 2009.

Ad annunciarlo è la stessa Ferragni su Instagram: "Sono la proprietaria unica e avrò il pieno controllo della Tbs Crew srl e theblondsalad che ho fondato nel 2009 - scrive. Un nuovo capitolo è appena iniziato e sono felice di essere il mio capo al 100%". Le quote pari al 45% della società, che facevano capo a Esuriens srl, riconducibile alle famiglie Morgese e Barindelli, sono state cedute a seguito di un accordo tra i soci.

"Ringrazio Esuriens e le famiglie Morgese e Barindelli per essere stati al mio fianco - afferma ancora Ferragni - e avermi supportata in questi ultimi anni di incredibile crescita e di successo della società. Auguro ai fratelli Morgese e alla famiglia Barindelli un grande in bocca al lupo per ulteriori progetti di successo".

Chiara Ferragni proprietaria unica di Tbs Crew, un altro successo dopo Tod's

Di recente Chiara Ferragni aveva raggiunto un altro traguardo significativo, entrando nel consiglio di amministrazione di Tod's, e facendo schizzare le azioni a Piazza Affari. "Ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell'ambiente e del dialogo con le giovani generazioni, il Gruppo Tod's nomina Chiara Ferragni membro del consiglio di amministrazione", scriveva la società in una nota.

"Siamo certi che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita all'esperienza dei membri del cda, possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ascoltato".

"Ringrazio Diego Della Valle per la fiducia e il rispetto che ha nei miei confronti come donna e manager. Unirmi al gruppo Tod's significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell'Italia nel mondo", aveva risposto la Ferragni, ricevendo anche le congratulazioni dirette di Diego Della Valle.